Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, vatandaşlarla Ramazan ayının manevi atmosferini paylaşıyor. Cadde cadde, sokak sokak gezerek şehrin dört bir yanında ziyaretlerde bulunan Alemdar, son olarak Erenler’de vatandaşla kucaklaştı. Başkan Alemdar, “Kardeşlik, birlik, beraberlik duygumuzun pekiştiği bu ayda vatandaşlarımızla birlikte olmak bizlere huzur veriyor. Gayemiz tüm ilçelerimizde olduğu gibi Erenler için çalışmaya, üretmeye, gayret etmeye devam edeceğiz” dedi.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, şehri adım adım geziyor, her cadde ve sokakta vatandaşın kapısını çalıyor, her gün halkla kucaklaşıyor.

Son durak Erenler

Ramazan ayı sebebiyle kentin dört bir yanında vatandaşla kucaklaşan Alemdar’ın son durağı ise Erenler oldu.

İlçe merkezindeki Hazreti Ebubekir Camii’nde vatandaşlarla birlikte teravih namazı kılan Alemdar, Erenler Belediye Başkanı Şenol Dinç ile birlikte esnafı ziyaret etti.

Vatandaşa kulak verdi

İşletmelerde, mahalle meydanında vatandaşla çay sohbeti yapan Alemdar, istek ve talepleri dinleyip vatandaşın sesine kulak verdi.

Ramazan ayının birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularını pekiştirdiğine vurgu yapan Başkan Alemdar,şehrin 16 ilçesine de eşit, adil ve en iyi hizmeti götürmek için gayret ettiklerini ifade ederek, “Bu şehir hepimizin” vurgusu yaptı.

“Kardeşlik, birlik ve beraberlik duygusu”

Alemdar, “Bizler sadece Ramazan ayında değil, programlarımız el verdiği ölçüde her zaman vatandaşlarımızla iç içe olmaya ve onların taleplerini dinlemeye özen gösteriyoruz. Fakat Ramazan ayının bereketi ve manevi atmosferi bir başka. Kardeşlik duygumuzu, birlik ve beraberlik duygumuzu pekiştirdiğimiz bu mübarek ayda vatandaşlarımızla beraber olmak bizlere ziyadesiyle huzur veriyor” dedi.

“Sakarya bölgenin yükselen değeri olacak”

Başkan Alemdar şöyle dedi:“Bu şehir hepimizin diyoruz, her attığımız adımda. Sizlerin güler yüzü bize en büyük motivasyon. Sakarya için, Erenler için çalışmaya, üretmeye, gayret etmeye, katma değer oluşturmaya devam edeceğiz. Ayrıştırmanın bize yakışmadığını, aksine bu şehre hizmet edecek herkese kapımızın açık olduğunu her defasında ifade ediyoruz. İnşallah bu kardeşlik ortamını tesis ettiğimiz müddetçe Sakarya bölgenin hızla yükselen bir markası olacaktır”

Vatandaşlar, Başkan Alemdar’la hatıra fotoğrafı çekildi, Erenler’deki ziyaretler vatandaş açısından da oldukça verimli geçti.