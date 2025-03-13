Sakarya D-020 kara yolu Kaynarca ilçe girişinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil bariyere ok gibi saplandı. Sürücü, bariyerin otomobilin içinden geçtiği kazayı yaralı şekilde atlattı.

Kaza, D-020 kara yolu Kaynarca ilçesi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hüseyin B. kontrolündeki Volkswagen marka otomobil sürücüsünün kontrolünden çıktı. Savrulan otomobil bariyere ok gibi saplandı. Çarpmanın şiddetiyle bariyer otomobilin içinden geçti. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan ekiplerce yapılan çalışmanın ardından yaralı sürücü bulunduğu yerden çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Aracın hurdaya döndüğü kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.