TÜÇA Başkanı Prof. Dr. Ferhat Pirinççi’yi ağırlayan Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar plastik, cam ve alüminyum atıkların depozito sistemiyle ücret olarak geri döneceği Depozito Saha Yönetim Sistemi ile ilgili detayları görüşerek, “Pilot il olmak bizim için gurur verici. Bu adım ile hem şehrimiz hem de ülkemize daha güzel çevre, daha güzel bir gelecek bırakmış olacağız. Daha yeşil bir Sakarya, daha temiz bir çevre, daha yaşanılabilir bir gelecek için çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz” dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Türkiye Çevre Ajansı (TÜÇA) Başkanı Prof. Dr. Ferhat Pirinççi ve beraberindeki heyeti makamında ağırladı. Ziyarette Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un müjdesini verdiği, Sakarya’nın pilot il olduğu Depozito Saha Yönetim Sistemi (DSYS) projesi görüşüldü. Cam, plastik ve alüminyum atıkların vatandaşlara depozito ücreti olarak geri döneceği hem vatandaşın bütçesine hem de Türkiye’nin ekonomisine yılda 520 milyon Euro katma değer sağlayacak olan projeyle ilgili son durum değerlendirildi.

DSYS’nin Sakarya’da başlamasıyla şehrin sıfır atık ve geri dönüşüm hedefinin daha da güçleneceğine vurgu yapan Başkan Alemdar yeşiliyle, mavisiyle, cennet doğasıyla huzur dolu bir Sakarya hayaline adım adım ilerlediklerini söyledi. Prof. Dr. Pirinççi’ye teşekkür eden Başkan Alemdar, “Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendi’nin öncülüğündeki Sıfır Atık Projesi’nin en kıymetli adımı olacak Depozito Yönetim Sistemi için Sakarya’mızın pilot il olması bizler için büyük önem arz ediyor. Bu sistem Sakarya’dan başlamak üzere kademeli olarak ülke genelinde yaygınlaşacak. Yıl sonunda tüm ülkemizde ulusal depozito sistemine geçmiş olacağız. Bu adım ile hem şehrimiz hem de ülkemize daha güzel çevre, daha güzel bir gelecek bırakmış olacağız. Daha yeşil bir Sakarya, daha temiz bir çevre, daha yaşanılabilir bir gelecek için çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz” dedi.

Pilot il Sakarya’da başlayacak proje nedir?

DSYS projesi, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın hayata geçirdiği çevreyi kirletebilecek ürünlerin kontrolsüz bir şekilde çevreye bırakılması yerine, tüketicilerin katılımıyla kontrol altında ve düzenli bir şekilde toplanmasını sağlayacak.