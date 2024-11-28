Sakarya Büyükşehir Belediyesi kadrolarına olası yangın ve afet durumlarında ateşe müdahaleyi, görev paylaşımını, yangın tüpünün kullanımını gerçekçi tatbikatlarla öğretiyor.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından kademeli olarak gerçekleştirilen “Afet ve Acil Durum” eğitimleri devam ediyor.

İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’na bağlı İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürlüğü tarafından organize edilen veİtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler tarafından gerçekleştirilen eğitimlerde Büyükşehir Belediyesi çalışanlarına, yangınlara karşı nasıl tedbir alınması, yangın anında neler yapılması gerektiğini anlatıyor.

Ekipler yangına ilk müdahalenin nasıl yapılacağını bina önünde gerçekleştirilen gerçekçi bir tatbikatla öğretti ve doğru ihbarın yapılması için bilgiler verdi.

Hem pratik hem de teorik eğitimler alan Büyükşehir kadrosu, yangın ve afet durumlarına karşı önemli bir bilinç kazandı.

Büyükşehir ekibi, uzman itfaiyeciler eşliğinde yangın söndürme tekniklerini uygulamalı olarak gördü ve merak ettiklerini uzman isimlere sordu.

Eğitimlerde yangın tüpünün doğru kullanımı, görev paylaşımı, yangına müdahale teknikleri gibi konular işlendi. Eğitim sonunda katılımcılara başarı ve katılım belgeleri takdim edildi.