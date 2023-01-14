SAKARYA (İHA) – 2023 yılının ilk 13 gününde yoğun mesai harcayan itfaiye ekipleri dur durak bilmiyor. Bu sürede 210 olaya müdahale eden ateş savaşçıları, yoğun tempoya rağmen olaylara zamanında müdahalesiyle takdir topluyor. Geçen yılın aynı tarihlerine oranla olayların yaklaşık iki kat arttığına dikkat çeken Sakarya Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanlığı Müdahale Şube Müdürü Hakan Yanak, yangın konusunda vatandaşlara uyarılarda da bulundu.

SAKARYA (İHA) – 2023 yılının ilk 13 gününde yoğun mesai harcayan itfaiye ekipleri dur durak bilmiyor. Bu sürede 210 olaya müdahale eden ateş savaşçıları, yoğun tempoya rağmen olaylara zamanında müdahalesiyle takdir topluyor. Geçen yılın aynı tarihlerine oranla olayların yaklaşık iki kat arttığına dikkat çeken Sakarya Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanlığı Müdahale Şube Müdürü Hakan Yanak, yangın konusunda vatandaşlara uyarılarda da bulundu.

2023’e yoğun bir tempoyla giren Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, görevini başarıyla icra ediyor. Vatandaşın huzur ve güvenliği için canla başla mücadele eden ekipler, sıfır kayıp hedefiyle her ihbara anında cevap vererek olay yerine dakikalar içinde ulaşıyor. Yardım eli bekleyen yüzlerce kişiye ulaşmaya çalışan ekipler ayrıca, yaptığı müdahalelerle doğada ve yerleşim bölgelerindeki oluşabilecek birçok facianın da önüne geçiyor.

Bu çerçevede gece gündüz demeden ter döken ateş savaşçıları yeni yılın ilk 13 gününü yoğun bir mesai ile tamamladı. Ekipler; 31 bina, 7 iş yeri, fabrika ve atölye, 19 araç, 5 depo ile ardiye, 2 baraka, 2 orman, 46 anız, ot, çalı ile çöp, 18 hurda, trafo, lastik gibi 130 yangına ve 19 trafik kazası, 12 insan kurtarma, 41 hayvan kurtarma, 2 intihar, 6 ağaç devrilmesi ile birlikte toplamda 210 olaya müdahale etti. Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Müdahale Şube Müdürü Hakan Yanak, geçen sene aynı tarihler arasında 123 olayın meydana geldiğini bu sene ise bu sayının 210’a çıktığını belirterek olaylardaki artışa dikkat çekti. Yangınların çıkış sebeplerinin çoğunu da elektrik kısa devre, baca ve kaloriferler ile kıvılcım sıçramaları oluşturdu.

“2023 yılına hızlı bir giriş yaptık”

Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Müdahale Şube Müdürü Hakan Yanak, “Sakarya Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri olarak 2023 yılına biraz hızlı giriş yaptık. Fabrika, ev, iş yeri yangınları ve kazalarla birlikte yoğunluğumuz fazla. Yoğun bir tempoda çalışan ekiplerimiz yangın ve diğer olayları daha kısa sürede sonuçlandırabilmek için önemli bir mücadele sarf ediyor. Özellikle son zamanlarda gözle görülür artışın yaşandığı yangınların sebepleri var. Bacadan dolayı çıkan yangınlar, elektrik aksamından dolayı çıkan yangınlar, iş yerlerinde yine özellikle elektrik aksamı sebebi ile çıkan yangınlar var. Elektriğe kış ayında daha fazla bir yüklenme var ve bu da yangınlara sebep olabiliyor. Hatta bakımsız elektrik saat ve kabloları ile çoğaltıcı kullanıldığı zaman bunlar da bina ve iş yeri yangınlarına sebebiyet verebiliyor. Açık alanda yakılan ateşler de lodosun etkili olmasıyla birlikte büyüyebiliyor” dedi.

“Neredeyse iki katı kadar bir artış var”

2022 yılının ilk 13 günü ile 2023 yılının ilk 13 gününü karşılaştıran ve vatandaşlara bir takım uyarılarda da bulunan Yanak, “Yeni yılda 13 günün verisine bakıldığı zaman, geçen seneye oranla itfaiyenin müdahale ettiği olaylarda gözle görülür bir artış var. 13 gün içerisinde yaklaşık 210 olaya gidilmiş. 2022 yılında aynı tarihlerdeki olaylara bakıldığında ise bu sayının 123 olduğu görülüyor. Yani neredeyse iki katı kadar bir artış var. Yangınlar, genelde insan hatasından oluşuyor. Özellikle şunu söylemek istiyorum; cep telefonlarımızı hiçbir zaman prize uzun süre takılı bırakmayacağız. Ya da çoğaltıcı elektrik ara kablosu kullanmayacağız. Çok aşırı yüklenmelerde elektrik yangınları olabiliyor. Kırsal kesimlerde soba kovası değiştirildiğimizde bu kovayı söndürmeden ardiyeye bırakmayacağız. Çünkü ısı olduğu için bina ve ev yangınlarına sebep olabiliyor. Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem Yüce ve İtfaiye Daire Başkanımız Ayhan Orhan Arancı her olayda yanımızda oldu. Yanımızda olmaları her zaman bizi motive ediyor ve ayrı bir güç oluşturuyor. Bu anlamda olaylara daha cansiperane müdahalelerimizi gerçekleştiriyoruz” diye konuştu.

2022’de 6 bin 237 olaya müdahale etmişlerdi

Öte yandan, Sakarya Büyükşehir İtfaiyesi 2022 yılında gerçekleştirdiği 6 bin 237 yangına müdahale ve kurtarma operasyonuyla yüzlerce insanın hayatını kurtarırken, cansiperane çalışmalarıyla da dikkatleri üzerine çekmişti.