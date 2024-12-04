Sakarya’da jandarma ekiplerince aranan şahıslara yönelik 1 ayda gerçekleştirilen operasyonlarda 131 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde aranan şahıslara yönelik çalışmalarına devam ediyor. Bu kasamda kasım ayı içinde yapılan 9 bin 992 önleyici ve adli devriye icra edildi. 296 bin 912 şahsın sorgusu yapıldı, haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 768 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 131’i tutuklanırken aramalarda, 15 av tüfeği, 14 ruhsatsız tabanca, 7 kuru sıkı tabanca ve 2 makineli tabanca ele geçirildi.