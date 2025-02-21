Sakarya Büyükşehir Belediyesi, anne adayları ve gebeler için “Gebelikten Doğuma: Sağlıklı Sürecin Sırları” adlı konferansta bu sürecin püf noktaları anlatıldı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi eğitim ve konferanslarına tüm hızıyla devam ediyor. Bu kapsamda Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi ortaklığıyla “Gebelikten Doğuma: Sağlıklı Sürecin Sırları” konulu konferans, Adapazarı Sosyal Gelişim Merkezi’nde gerçekleşti.

Konferansa konuşmacı olarak katılan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Merve Keskin Paker ve Gebe Okulu Koordinatörü Ebe Özlem Akıncı, anne adaylarına önemli tavsiyelerde bulundu.

Doğum öncesi ve doğum sonrası annenin yapması gerekenlerden bahseden uzmanlar, gebelerin aralıklarla muayene yaptırmalarını belirtti. Uzmanlar anne adaylarının gebelik sürecinde Eğitim ve Araştırma hastanesindeki gebe okuluna gelip bilgi edinmeleri konusunda uyarıda bulundu.

Sakarya İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Kayhan Özdemir, bünyede birçok ilçe sağlık müdürlüklerimizde, birçok hastanemizde özellikle Eğitim ve Araştırma Hastanemizde çok donanımlı gebe okuluna sahip olduklarını bleirterek, gebe okullarında gebeleri doğuma hazırladıklarını söyledi. Müdür Doç. Dr. Özdemir, önceliklerinin normal doğum olduğunun altını çizdi.