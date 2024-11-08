Sakarya’nın Sapanca ilçesinde alkol ile birlikte madde kullandıkları iddia edilen 3 kişi hastanelik oldu.

Olay, gece saatlerinde Rüstempaşa Mahallesi Prof. Dr. Mehmet Abuç Caddesi üzerinde bulunan bir düğün salonunun arka kısmında meydana geldi. İddiaya göre, alkol ile birlikte madde kullandığı ileri sürülen 3 kişi fenalık geçirdi. Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan 3 kişi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis konuya ilişkin inceleme başlattı.