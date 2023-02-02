Peyzaj ve süs bitkiciliği sektörünün en prestijli ödülleri, 4. Plant Ödül töreninde sahiplerini buldu. Törende Aliağa Belediyesi dört ödül aldı.

Peyzaj ve süs bitkiciliği sektörünün en prestijli ödülleri, 4. Plant Ödül töreninde sahiplerini buldu. Törende Aliağa Belediyesi dört ödül aldı.

İki yılda bir gerçekleştirilen Plant Peyzaj Proje ve Süs Bitkileri Ödülleri’nin dördüncüsü Sapanca’da gerçekleştirildi. Baha konseriyle başlayan programın sunuculuğunu Kadir Çöpdemir yaparken, ödül takdiminin ardından Cengiz Kurtoğlu sahne aldı. Yoğun katılımın olduğu Plant Ödülleri’nde Aliağa Belediyesi dikkatleri üzerine çekti ve dört ödülün sahibi oldu. 28 dalda 98 ödülün sahibini bulduğu programda; Aliağa Belediyesi ‘Öncülük Ödülü’, ‘Turizm Uygulamaları’, ‘Park ve Rekreasyon Alanları Uygulamaları Ödülü’ ve ‘Cadde, Sokak ve Meydan Uygulamaları Ödülü’ kategorisinde 4 ayrı ödüle layık görüldü.