Akyazı Aktepe Kızak Merkezi karda eğlencenin merkezi oldu. Akyazı Belediyesi tarafından hafta sonu düzenlenen 3. Geleneksel Aktepe Kızak Şenliği’ne binlerce vatandaş katılırken çocuklar ve aileler karda doyasıya eğlendi.SAKARYA (İGFA) - Akyazı Belediyesi tarafından bu sene 3’üncüsü düzenlenen Geleneksel Aktepe Kızak Şenliği’ne kar ve doğanın tadını çıkarmak isteyen binlerce vatandaş katıldı. Çevre il ve ilçelerden de vatandaşların büyük ilgi gösterdiği Aktepe’de oluşan yoğunluk Uludağ ve Kartepe gibi merkezlerdeki görüntüleri aratmazken, 7’den 70’e herkes karda doyasıya eğlendi. Bazı vatandaşlar horon teperken bazı vatandaşlarda kızaklarıyla kayarak karın ve hafta sonunun tadını doyasıya çıkardı.

Geleneksel olarak düzenlenen Kızak Şenliği’nin bu sene üçüncüsünü gerçekleştirdiklerini ifade eden Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, “ İlçemizde etkili olan kar yağışının ardından hazırlıklarımızı tamamlayarak kızak şenliğimizi gerçekleştirdik. Vatandaşlarımızın ve çocuklarımızın keyifli karda keyifli vakit geçirebilmeleri için bu etkinliği organize ediyoruz. Geleneksel hale getirdiğimiz bu etkinliği her sene daha da geliştirmeye devam edeceğiz” dedi.

Etkinliğe yoğun bir katılım olduğunu ifade eden Başkan Soykan, “ Bu kadar yoğunluk olmasını beklemiyorduk. İl ve ilçe dışından çok sayıda vatandaşımızı burada ağırladık ve çok güzel tepkilerle karşılaştık. İlçe merkezimizden belediyemiz ait otobüslerimizle ücretsiz bir şekilde hemşerilerimizi etkinlik alanına taşıdık, bunun yanı sıra ücretsiz bir şekilde kızak ve çeşitli ikramlar sunduk. Yoğun ilgi bizleri de çok mutlu etti” diye konuştu.

10 binin üzerinde vatandaşın katıldığı etkinlikle ilgili konuşan Güzlek Mahalle Muhtarı Selim Akyazıcı da, “Önceki yıllara göre bu sene daha fazla talep olduğunu gördük. Gelen vatandaşların memnuniyetinden gurur duyduk. Belediye başkanımız Bilal Soykan’ın destekleri ile güzel hizmetlere devam edip vatandaşları memnun etmek için elimizden geleni yapacağız. Başkanımız Bilal Soykan’a, belediye personellerimize ve etkinliğe katılan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.