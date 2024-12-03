Sakarya’da kamyonlar, beton mikserleri ve inşaat yükü taşıyan ağır tonajlı araçlara yönelik şehrin giriş ve çıkışlarında yoğun denetim gerçekleştiriliyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, İl Emniyet Müdürlüğü’nün de desteğiyle şehrin genelinde yürüttüğü denetimlerin sonuncusunu Orhan Gazi Caddesi’nde yaptı. Şehrin merkezi bölgelerine yasak saatlerde giren, ruhsat ve sevk irsaliyesinde eksik tespit edilen ağır tonajlı araçlar kontrol edildi. Trafik zabıta ekipleri, ayrıca ağır tonajlı araç şoförlerini; trafik güvenliği bakımından tehlikeli olabilecek şekilde yükleme yapılmaması, çevresel kirlenmeyi önlemek gayesiyle araçlarının üzerlerinin uygun şekilde kapatılması için uyardı. Araçların yürüyen aksamlarının çamur gibi maddelerden temizlenerek yola çıkılması gerektiği de paylaşıldı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, "UKOME kararına istinaden 3,5 tonun üzerinde olan ağır tonajlı araçlar 07.00 ile 21.00 saatleri arasında, 3,5 tonun altındaki araçlar ise 07.00 ile 10.00 ve 16.00 ile 20.00 saatleri arasında şehir merkezine girememektedir. Söz konusu karar gereği İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile müşterek denetimler gerçekleştirilmekte ve karara aykırı hareket eden araçlar hakkında cezai işlemler uygulanmaktadır. Sürücülerimizden güvenli ulaşımın sağlanması ve sağlıklı bir şehir yaşamı adına kurallara uymalarını rica ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.