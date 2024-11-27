İlçe ziyaretlerine devam eden Başkan Yusuf Alemdar, Karapürçek’te teşkilatlarla, muhtarlarla ve bölge halkıyla bir araya geldi.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, şehrin 16 ilçesini ve her mahalleyi karış karış gezerek sorunları tespit ediyor, yeni ve kaliteli hizmet üretmek için gayretle çalışıyor. İlçelerde teşkilat mensuplarıyla, muhtarlarla, esnaflarla ve bölge vatandaşıyla bir araya gelen Başkan Alemdar’ın son durağı Karapürçek oldu.

İLK ZİYARET TEŞKİLATA

Karapürçek ziyaretlerine AK Parti Karapürçek İlçe Teşkilatı ziyaretiyle başlayan Başkan Alemdar’ı, İlçe Başkanı Halit Çakırbaş, önceki dönem Karapürçek Belediye Başkanı Orhan Yıldırım, ilçe kadın kolları ve gençlik kolları üyeleri ve partililer karşıladı. Başkan Alemdar, teşkilat mensuplarına ‘birlik ve beraberlik’ mesajı verdi.

‘ADİL HİZMET’ VURGUSU

Alemdar, ayrıca ziyaretinde ‘adil hizmet’ vurgusu yaparak Sakarya’nın 16 ilçesi ve her mahallesine ayrım yapmadan, öncelikli ihtiyaçlardan başlayarak hizmet götüreceklerini ‘bütünsel fayda’ penceresinden bakarak her türlü fikre, düşünceye sahip 1 milyon insan için çalışacaklarını ifade etti.

Ziyarette ayrıca söz alam Hocaköyü Mahalle Muhtarı Dursun Ali Şener,Karapürçek Mesudiye arasındaki asfaltlama çalışması için Başkan Alemdar’a teşekkür etti.

BİRLİKTELİĞİN ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKTİ

Başkan Alemdar’ın bir sonraki durağı ise Cumhur İttifakı ortağı MHP Karapürçek İlçe Teşkilatı oldu.

MHP İlçe Başkanı Mustafa Hıraç ve partililer tarafından karşılanan Başkan Alemdar, ülkede yaşanan son olaylardan sonra Cumhur İttifakı’nın sadece seçim değil, seçimden sonra da ne kadar önemli birliktelik olduğuna dikkat çekti.

İlçe Başkanı Hıraç ise Cumhur İttifakına sadakatle bağlı olduklarını dile getirdi. Alemdar, daha sonra ilçe merkezinde vatandaşlarla bir araya gelerek talepleri dinledi, bölge için planlanan projeler hakkında istişarelerde bulundu.