Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından yeniden hizmete alınan ADARAY’ın sefer saatlerine güncelleme geldi.SAKARYA (İGFA)- Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, “Sefer saatleri yeniden düzenlenen ADARAY, 15 Aralık Pazar gününden itibaren yeni sefer saatlerinde çalışacaktır. Tüm vatandaşlarımızın yenilenen sefer saatlerini dikkate almalarını önemle rica ederiz” denildi.

Adapazarı-Arifiye arasını 15 dakikaya indiren ADARAY’ın sefer saatleri ve sayısı, “Ada Treni” ile entegre olacak şekilde yeniden düzenlendi. Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada vatandaşların yeni sefer saatlerini dikkate almaları önemle duyuruldu.

ADA TRENİ’YLE ENTEGRE

8 yıl aradan sonra yeniden Adapazarı-Arifiye arasında hizmete başlayan ADARAY’ın sefer saatleri ve sayısında güncellemeye gidildiğine dikkat çekilen açıklamada, "Adapazarı-Gebze arasında hizmet veren Ada Treni’yle entegre olacak şekilde yeniden düzenlenen ADARAY, 15 Aralık Pazar gününden itibaren yeni sefer saatlerinde çalışacaktır. Buna göre ADARAY, 19 gidiş ve 19 geliş olmak üzere günde 38 sefer yolcu taşıyacaktır. Tüm vatandaşlarımızın yenilenen sefer saatlerini dikkate almalarını önemle rica ederiz” ifadeleri yer aldı.