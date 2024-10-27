Sakarya'da 8 yıl aradan sonra 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda hizmete başlayacak olan ADARAY’ın sefer saatleri ve fiyat tarifesi belli oldu.SAKARYA (İGFA) - Sakarya'da günde 42 sefer yapacak ADARAY, sabah 06.35 ile gece 22.55 arasında hizmet verecek. Adapazarı’ndan Arifiye’ye tam ücret 15 TL olacak, ilkokul-ortaokul öğrencileri ücretsiz binerken, lise ve üniversite ise yüzde 54 indirimle seyahat edebilecek.

29 Ekim’de yeniden hizmete başlayacak Adapazarı-Arifiye hattında yeniden hizmet verecek ADARAY’ın sefer saatleri ve sayısı da belli oldu.

750 kişilik yolcu kapasitesine sahip ADARAY, Adapazarı-Arifiye hattını 15 dakikada tamamlayacak.

ADAPAZARI-ARİFİYE ARASI 15 TL

ADARAY ile ulaşımda tam kart ücreti 15 TL olacak. Engelliler, şehit ve gazi yakınları ile 65 yaş üstü vatandaşlar ADARAY ile ücretsiz seyahat edebilecek.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar’ın öğrenciler için uygulamaya soktuğu ilk ve ortaokul öğrencilerine ücretsiz, lise ve üniversite öğrencilerine yüzde 54 indirimli ulaşım tarifesiADARAY’da da geçerli olacak.

İŞTE SEFER SAATLERİ;

Adapazarı Gar kalkış saatleri: 06.55, 07.35, 08.15, 09.00, 09.55, 10.45, 11.35, 12.25, 13.10, 14.05, 14.50, 15.30, 16.15, 17.05, 18.00, 18.50, 19.40, 20.25, 21.11, 22.05, 22.55

Arifiye Gar kalkış saatleri: 06.35, 07.15, 07.55, 08.35, 09.25, 10.20, 11.15, 12.00, 12.45, 13.45, 14.25, 15.10, 15.50, 16.40, 17.35, 18.25, 19.16, 20.05, 20.45, 21.36, 22.30