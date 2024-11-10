Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından sürdürülen SBBNET Fiber Altyapı Projesi, kesintisiz ve güvenli internet hizmeti sağlama gayesiyle genişlemeye devam ediyor. Muhtemel deprem ve afetlere karşı il genelinde 5G altyapısını güçlendirmeyi hedefleyen projede, merkez ilçelerin yanı sıra Arifiye, Sapanca, Kaynarca ve Karasu ilçelerini de kapsayacak çalışmalar devam ediyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen SBBNET Fiber Altyapı Projesi’nde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı, muhtemel büyük bir deprem ve afette halkın iletişiminin kopmaması, GSM’e erişimin sağlanması ve vatandaşların 5G hizmetini alabilmesi için SBB Net Fiber Altyapı Projesi’ni genişletiyor. Merkez ilçelerde çalışmalarını tamamlayan Büyükşehir ekipleri, fiber optik altyapı çalışması için Arifiye, Sapanca, Kaynarca ve Karasu ilçelerinde çalışmalarını sürdürüyor. Proje kapsamında özel iletişim operatörleri tek bir ortak yapıda toplanıyor ve doğal afetlerin ilk anlarında kesintisiz, yüksek hızda haberleşmenin sürdürülmesi hedefleniyor. Bu çerçevede Büyükşehir, yaptığı görüşmelerle özel şirketlerin Sakarya’da alt yapı yatırımı yapmasını sağlayarak fiber sisteminin tek çatı altında yer altına alınmasını sağlıyor. Şirketlere ait alt yapı sistemi, yer altında birleştiriliyor ve muhtemel büyük bir depremde tahrip olması ve devre dışı kalması ihtimalleri ortadan kaldırılıyor. SBB Net Fiber başlığı altında yer altında inşa edilen 5G sistemi sayesinde büyük bir deprem anında binlerce kişinin acil durum için yüksek hızda iletişim sağlaması mümkün kılınacak. Merkez ilçelerde tamamlanan çalışmanın, kent genelinde toplamda 300 kilometrelik alana yayılması hedefleniyor.