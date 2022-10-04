Sakarya’nın Serdivan ilçesinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 5 kilo 15 gram kubar esrar, 5 gram metamfetamin ve 11 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Konuya ilişkin 1 şüpheli gözaltına alındı.

Sakarya’nın Serdivan ilçesinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 5 kilo 15 gram kubar esrar, 5 gram metamfetamin ve 11 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Konuya ilişkin 1 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarma ekipleri şehir genelinde uyuşturucu operasyonlarını sürdürüyor. Bu çerçevede KOM Şube Müdürlüğü ve Serdivan İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar neticesinde Kazımpaşa Mahallesinde ikamet eden bir şahsın evine operasyon düzenlendi. Operasyonda; 5 kilo 15 gram kubar esrar, 5 gram metamfetamin ve 11 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli ‘Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde İmal Ticareti’ suçundan adli makamlara sevk edilecek.