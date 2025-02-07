Sakarya Büyükşehir Belediyesi, gece saatlerinden bu yana şehrin dört bir yanında kar nedeniyle kapanan 39 grup yolundan 30’unu yeniden ulaşıma açtı. 9 grup yolunda ise kar mesaisi aralıksız olarak devam ediyor.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, karla mücadele mesaisine devam ediyor. Şehrin dört bir yanında devam eden kar yağışı sonrası bazı mahalle yolları ulaşıma kapandı.Kar yağışının günlük hayatın olumsuz etkilerini önlemek için cansiperane çalışan ve ilk günden bu yana teyakkuz halinde olan Büyükşehir, tüm araç ve kadrolarıyla 24 saat mesai yapıyor.

Büyükşehir ekipleri saat 08.30 itibariyle kapanan 39grup yolunda yapılançalışmalar kapsamında 30grup yolu ulaşıma açıldı. Geyve, Kocaali ve Pamukova’da kapalı olan 9grup yolunda ise hummalı bir çalışma sürüyor.

Karla mücadele çalışmaları kapsamında Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, “Yoğun kar yağışının ilimiz genelinde olumsuz etkilerini ortadan kaldırmak, vatandaşlarımızın tüm imkanları kesintisiz kullanımlarının devamını sağlamak için 7/24 sahadayız ve kar mesaimiz devam ediyor. Gece saatlerinde etkili olmaya başlayan kuvvetli kar yağışı sebebiyle sabah 08.30 itibariyle 39 grup yolu ulaşıma kapanmıştı. 40 araç ve tam teşekküllü 80 personelimiz gerçekleştirdiğimiz çalışmalar sonucunda saat 13.30 itibariyle 30 grup yolunu ulaşıma açtık. Kalan 9 grup yolunda ekipler çalışmalarını sürdürüyor” dedi.