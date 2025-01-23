Sakarya’da jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda 250 adet kaçak parfüm ele geçirildi.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, sorumluluk bölgesinde huzur ve güvenin sağlanması amacı ile operasyonlarını sürdürüyor. Kaçakçılık ile mücadele çerçevesinde yürütülen operasyonda, İstanbul’dan Sakarya’ya kaçak parfüm geleceği yönünde elde edilen istihbari bilgi neticesinde ekipler harekete geçti. Bu çerçevede ekiplerce çeşitli markalara ait toplamda 250 adet kaçak parfüm ele geçirildi. Parfümler, Sakarya Gümrük Müdürlüğü’ne teslim edilirken, şüpheli K.Ö. (66) hakkında adli tahkikat başlatıldı.