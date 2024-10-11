Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından Camili’de hayata geçirilen 25 milyon TL’lik alt yapı yatırımı gerçekleştirilen törenle başladı. Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, “Nerede bir ihtiyaç varsa, biz oradayız. Şehrimizi daha iyi yarınlara ulaştırmak için projelerimizi bir bir hayata geçireceğiz” dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, ‘güçlü bir şehir için güçlü alt yapı’ için yatırımlar açıklamaya, yeni projeleri hayata geçirmeye devam ediyor. Bu projelerden bir tanesi de Yenikent Bölgesi’nde uzun yıllar sorunsuz hizmet verecek alt yapı yatırımı oldu. 15 Temmuz Camili Mahallesi’nin geleceği için önemli bir adım olan yatırım, binlerce kişinin yaşadığı alanda atık suları doğaya ve çevreye sirayet etmeden arıtma tesisine taşıyacak. Bölgedeki atık sular 6 bin metrelik bu hatla Karaman Atık Su Arıtma Tesisi’ne taşınarak arıtıldıktan sonra birçok alanda kullanılmak üzere geri dönüştürülecek. SASKİ marifetiyle 15 Temmuz Camili Mahallesi’nde hayata geçirilen 25 milyon TL’lik yatırımda çalışmalar gerçekleştirilen törenle başladı.

Proje tanıtım törenine; AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, TBMM KEFEK Başkanı ve Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan, AK Parti Milletvekilleri Lütfi Bayraktar, Ertuğrul Kocacık, Murat Kaya, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, MHP İl Başkanı Oğuz Alkaş, İl Gençlik Kolları Başkanı Hüseyin Serdar Akgün, ilçe belediye başkanları, ilçe başkanları, İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Bakırtaş, SESOB Başkanı Hasan Alişan, SASKİ Genel Müdürü Yiğit Turan, BELPAŞ Genel Müdürü Ertuğrul Özcan, Sakarya Muhtarlar Federasyonu Başkanı Erdal Erdem, STK temsilcileri, meclis üyeleri, muhtarlar, Büyükşehir ve SASKİ bürokratları, basın mensupları ve vatandaşlar katıldı. Başkan Alemdar daha yaşanabilir, modern bir Yenikent için adım adım ilerleyeceklerini belirterek millete hizmet için ihtiyaç olan her yere süratle ulaştıklarını söyledi. Ankara’da yeni projeler için bakanlıklarla yakın temas kurarak hiçbir kapıdan boş dönmediklerini ifade eden Alemdar Yazlık Kavşağı, Sapanca Gölü, Uzun Çarşı, Kütüphane ve Kongre Merkezi projelerini, gelinen son durumu anlattı.

“Daha güzel, modern ve yaşanabilir bir Yenikent”

Başkan Alemdar, "Siyaset hizmetin en önemli merkezidir. Siyaset gücünü milletten alarak, insanımızın hassasiyetini göz önüne alarak sürdürür. Altyapısıyla üstyapısıyla, ulaşımıyla, parklarıyla güzel bir şehir için Cumhur İttifakı tek vücut çalışıyor. Güzel bir proje için bir aradayız. 15 Temmuz Camili’de alt yapıyı tamamlayıp asfalt, üst yapı, çevre düzenlemelerini bitireceğiz. Daha güzel, yaşanabilir, modern bir Yenikent’in tesisi için elimizden ne geliyorsa yapacağız. Ekibimiz aynı dava uğrana kenetlenmiş şekilde vatana, millete hizmet için nerede bir ihtiyaç varsa orada çalışıyor" dedi.

“Şehre daha büyük hizmetler kazandıracağız”

Bayrağı aldıkları yerden çok daha ileriye taşımak istediklerini söyleyen Başkan Alemdar, “Bu işleri yaparken Ankara’da ilgili bakanlıklarımızla görüşüyor, gittiğimiz hiçbir bakanlıktan boş dönmüyoruz. Genel Başkan Yardımcımız, KEFEK Başkanımız, Milletvekillerimiz, İl Başkanımıza teşekkür ediyorum. Ankara’da yalnız kalmıyoruz. İlerleyen süreçte Yazlık Kavşağı ve Sapanca Gölü projemiz var. Aynı zamanda şehrimizin gözbebeği Uzun Çarşı’mızın 2. etap çalışması var. Kütüphane ve Kongre Merkezi için hazırlıklarımı sürüyor. İlçe belediye başkanlarımızla istişareyle şehre daha büyük hizmetler kazandıracağız. Bayrağı devraldığımız yerden daha ileriye taşımak için gayretliyiz. Hizmetimizde ayrım söz konusu değil, derdimiz hizmet. İnsan odaklı, adil, hakkaniyetli hizmetler ortaya koyuyoruz” diye konuştu.

“Kendi öz kaynaklarımızı inşa edeceğiz”

Törende konuşan Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, “Yusuf Başkanımız Sakarya’mız için ulaşımdan altyapıya, altyapıdan asfalta birçok alanda gayretle çalışmaya devam ediyor. Adapazarı’mız adına bu güzel hizmet için teşekkürlerimi sunuyorum” derken, SASKİ Genel Müdürü Yiğit Turan ise, “Bugün 15 Temmuz Camili Mahallesi’nin köy içi bölgesindeki atık suları arıtma tesisine taşıyacak 25 Milyon TL değerindeki yatırımımızın tanıtımını gerçekleştiriyoruz. Tamamen kendi öz kaynaklarımız ile gerçekleştireceğimiz 25 milyon lira maliyeti olan projemiz için Büyükşehir Belediye Başkanımız Yusuf Alemdar’a teşekkür ediyorum. Projemizin bölge halkına ve şehrimize hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerine yer verdi.

Konuşmaların ardından iş makinası çalıştı ve 6 bin 500 metrelik atık su alt yapısı için ilk kazma vuruldu.