Sakarya’da 2024-2025 eğitim öğretim yılının ilk döneminin sona ermesi ile 790 okulda 211 bin 700 öğrenci karne sevinci yaşadı.

Ülke genelinde olduğu gibi Sakarya’da da 2024-2025 eğitim öğretim yılının ilk döneminin sona ermesiyle birlikte binlerce öğrenci yarıyıl tatiline çıktı. Şehir genelinde bulunan 790 okulda 211 bin 700 öğrenci karne sevinci yaşadı. Sakarya Valisi Rahmi Doğan, Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Bakırtaş ve AK Parti İl Başkanı Yunus Tever’de Arifiye Bekir Sıtkı Durgun İlkokulunda öğrencilerin heyecanına ortak oldu. Vali Doğan ‘iyi tatiller’ dileklerini ilettiği öğrencilere, tatil dönemini verimli geçirmeleri ve dinlenirken de bol bol kitap okumaları tavsiyesinde bulundu.