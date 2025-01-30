Sakarya ile Kocaeli’nin içme suyu kaynağı Sapanca Gölü, son 4 yılın en düşük seviyesi olan 29.95’dan, 30.37 metreye yükseldi. Sevindiren haberi paylaşan Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, ayrıca 2025 yılında suya zam yapılmayacağını duyurdu.

Milyonlarca kişinin içme su ihtiyacını karşılayan ve su seviyesi, son 4 yılın en düşük seviyesinde olan Sapanca Gölü için sevindiren haber Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar’dan geldi. Alemdar, son bir ayda yağışlar ve kar sularının erimesiyle yükselen gölün seviyesini yaklaşık 30 santimetre yükseldiğini açıkladı. Ayrıca ülke genelinde vatandaşın musluklarına suyu en ucuz şekilde ulaştıran 4 şehir arasında yer aldıklarını aktaran Başkan Alemdar, 2025 yılında suya zam yapmayacaklarını açıkladı.

“Son yağışlar ile birlikte yaklaşık 30 santimetre bir yükselme oldu”

Sapanca Gölü’nü korumak için çalışmalarını sürdürdüklerini aktaran Başkan Alemdar, “Su hayattır ve Sapanca Gölü bizim olmazsa olmazımızdır. Sapanca Gölü, şehrimizin içme suyu kaynağı. Havaların kurak gitmesi ile birlikte son 4 yılın en düşük seviyesine inmiş durumdaydı. Şuan itibari ile son yağışlar ile birlikte yaklaşık 30 santimetre gibi bir yükselme oldu. İnşallah önümüzdeki günlerde de yağış bekliyoruz, yağışlı giderse gölümüzün su seviyesinin daha da fazla yükseleceğini düşünüyorum. Şuanda durum çok riskli değil. Ama gölümüzün korunması ve içme suyu havzamızın daha sağlıklı bir şekilde vatandaşlarımıza ulaştırmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu anlamda suyumuzu daha dengeli ve doğru kullanarak önümüzdeki süreçte de sıkıntı yaşamamak için Sapanca Gölümüzü muhafaza etmeye gayret ediyoruz. Tabi sadece yağışlar değil, Sapanca Gölümüzün daralan havzasını genişleterek bir taraftan da akarsu kaynaklarımızı gölümüze ulaşımını sağlamak için de çalışmalar yapıyoruz. İçme suyumuzun kirlenmemesi için de çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Eskiyen altyapılarımızı da yenilemeye başladık. Sapanca Gölümüzün etrafını ve insanlarımızın koruma, kullanma dengesini de sağlayacak şekilde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız ile birlikte yaptığımız çalışmayla gölün dört bir tarafında vatandaşlarımızın yürüyebileceği, bisiklet yolları ile birlikte dolaşabileceği, rahatlıkla göle ulaşımlarını sağlamış olacağız. Bunun için de çalışmalarımız başladı” dedi.

“Vatandaşımızın musluklarına en ucuz şekilde suyu ulaştıran 4 ilden biriyiz”

Alemdar, “Şuan ülke genelinde vatandaşlarımıza en ucuz suyu veren 4 ilden birisiyiz. Bunlardan üç tanesi deprem bölgesindeki illerimiz. Geldiğimizden bugüne kadar yüzde 20 indirim yaparak, Türkiye’de kademe uygulamayan tek Büyükşehir Belediyesiyiz. Biz tüfe uygulamayan, Türkiye’deki en ucuza suyu kullanan Büyükşehir Belediyelerinden biri olmaktan da gurur duyuyoruz. 2025 yılında da inşallah suya zam yapmayı düşünmüyoruz. Biz suya zam yaparak vatandaşımızın sıkıntılarını artırmak istemiyoruz. Su kaynaklarımızı verimli kullanmak ve vatandaşlarımızın daha uygun şekilde su kullanmasını sağlamak için de çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Aynı zamanda suyumuzu arıtılmış şekilde tüm hemşerilerimize ulaştırmaya çalışıyoruz. Gölün alternatifi olan her su kaynağını değerlendirerek gölümüzün seviyesini daha üst seviyelerde tutmaya çalışıyoruz. Çünkü göl, bizim için çok önemli. Sapanca Gölü’ne alternatif olan dereler ile birlikte yeni kaynaklarımız ve çalışmalarımız ve DSİ’nin yapmaya devam ettiği Ballıkaya Barajı’da tamamlandığında şehrimizin su sorunu olmayacak. Bu anlamda da her türlü çalışmamızı sürdürüyoruz” diye konuştu.