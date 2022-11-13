Sakarya’da polis ekiplerince 17 alkollü eğlence mekana yönelik eş zamanlı denetim gerçekleştirildi. 5 işletmeye mevzuata aykırı faaliyet göstermekten işlem yapılırken, 675 şahsın sorgulaması gerçekleştirildi.

Sakarya’da polis ekiplerince 17 alkollü eğlence mekana yönelik eş zamanlı denetim gerçekleştirildi. 5 işletmeye mevzuata aykırı faaliyet göstermekten işlem yapılırken, 675 şahsın sorgulaması gerçekleştirildi.

Dün gece saatlerinde Sakarya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerce alkollü eğlence mekanlarına yönelik eş zamanlı denetim gerçekleştirildi. Denetim ve kontrollere zabıta ve SGK görevlileri de katıldı. Yapılan denetimler çerçevesinde; 17 alkollü mekan kontrol edilirken, 5 işletmeye mevzuata aykırı faaliyet göstermekten işlem yapıldı. 675 şahsın sorgusunun yapıldığı denetimlerde, haklarında basit yaralama ve tehdit suçlarından aranmaları bulunan 2 şahıs yakalandı. Kayıp olarak aranan 1 şahsın da bulunduğu uygulamada, bir şahıstan da uyuşturucu maddesi ele geçirildi.