Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar'ın talimatıyla başlatılan çalışma kapsamında şehrin merkezi Kuyudibi’nde Cumhuriyet'in ilanından önce inşa edilen ve bir yangında kullanılamaz hale gelen tarihi konak aslına uygun yeniden inşa edilerek şehrin tarihine hediye edilecek.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, şehrin tarihine ışık tutacak bir çalışma için daha kolları sıvadı ve konuyla ilgili gelişmeyi kamuoyuyla paylaştı.

Kuyudibi Mahallesi'nde 1922 yılında, Cumhuriyet'in ilanından 1 yıl önce inşa edilen tamamı ahşap uygulamayla inşa edilen tarihi konak, elim bir yangın vakasında kullanılamaz hale gelmiş ve yıkılmıştı. Şehrin tarihine, değerlerine hassasiyetle yaklaşan ve tüm tarihi dokuları şehre kazandırmak için gayret gösteren Başkan Alemdar, konağın aslına uygun yeniden inşa edilerek şehre kazandırılması için talimat verdi.

Büyükşehir Belediyesi, tarihi konağın yeniden inşası için bir proje çalışması başlattı.Alemdar, konağı aslına uygun yeniden inşa ederek şehrin mazisine, tarihine hediye edeceklerini açıkladı.

Başkan Alemdar, "Şehrimizin tarihine, özgün dokusuna ve mazisine değer veriyoruz. Bu yüzden nerede bir tarihi iz varsa peşinden gidiyor, günümüze kazandırmak için gayret gösteriyoruz. Kuyudibi'nde bir asır evvel inşa edilen ve sayısız depreme, badireye karşı ayakta kalan konağımızı şehre yeniden kazandırmak için bir çalışma başlattık. Tamamı ahşap olan ve son dönem Osmanlı mimarisinden izler taşıyan tarihi yapıyı aslına uygun yeniden inşa ederek şehrimize hediye edeceğiz. Sakarya'mıza hayırlı olsun" dedi.

Tarihi konağın inşa edildiği ilk döneme ait bir fotoğraf dosyaya eklendi.

Dosyada konağın tamamı ahşap olan bir iskelet üzerine oturtulduğu ve son Osmanlı döneminden izler taşıdığı görülüyor. Yıllar önce yanan ve mecburi olarak yıkımı yapılan konak, şehrin sayılı tarihi değerlerinden birisiydi.