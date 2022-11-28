Sakarya’da uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde son bir haftada polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda 3 bin 627 adet uyuşturucu hap ele geçirilirken 72 şüpheli yakalandı.

Sakarya’da uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde son bir haftada polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda 3 bin 627 adet uyuşturucu hap ele geçirilirken 72 şüpheli yakalandı.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının engellenmesine yönelik yürütülen çalışmalarda 21-27 Kasım tarihleri arasında 72 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin üzerlerinde, araçlarında ve ikametlerinde yapılan aramalarda;

3 bin 627 adet uyuşturucu hap, 1 kilo 685 gram esrar maddesi, 480 gram metamfetamin maddesi, 104 gram sentetik cannabinoid maddesi, 103 gram skunk maddesi, 0,45 gram eroin maddesi, 1 adet hassas terazi ve 4 adette ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Öte yandan, ekiplerin operasyonları polis kameralarına da yansıdı.