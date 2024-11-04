Eskişehir’in Çifteler ilçesinde yer alan ve Sakarya Nehrinin ilk doğum yeri olan Sakaryabaşı kaynağı bir süredir kuraklık ile mücadele verirken Belediye Başkanı Zehra Konakçı, ""Sakaryabaşı için DSİ harekete geçecek mi, geçmeyecek mi?" diye sordu

Çifteler’in ve hatta Eskişehir’in en önemli temiz su kaynaklarından biri olan Sakaryabaşı’nda yaşanan kuraklık vatandaşları tedirgin etmeye devam ediyor. Sakaryabaşı’nda yaşanan su çekilmesi ve kuraklık hadisesi bir süredir şehir kamuoyunun gündeminden düşmüyor. Konu ile ilgili medya organlarında birçok haber çıkmasına, sosyal medya kanallarında birçok içerik paylaşılmasına mukabil Sakaryabaşı suyunun kontrolünü elinde bulunduran Devlet Su İşleri’nden henüz, herhangi bir nitelikli açıklama gelmemiş durumda. Sakaryabaşı’ndaki büyük ve küçük havuzlardan oluşan rekreasyon alanını geçmişte olduğu gibi tam kapasite ile faaliyete geçirmek isteyen Çifteler Belediyesi yaşanan bu duruma tepkili.

Başkan Konakçı, "Sakaryabaşı kurtarılacaksa öncelikle DSİ’nin olumlu bir adım atması gerekmektedir"

Çifteler Belediye Başkanı Zehra Konakcı konu ile ilgili açıklamasında, Çiftelerliler ve Çifteler Belediyesi olarak, ilçemizin can damarı olan Sakaryabaşı suyunun kuraklık tehdidi altında olmasından dolayı oldukça rahatsızız olduklarını belirtti. Başkan konakçı, "Buradaki mesele Çifteler Belediyesi’nin yalnızca rekreasyon havuzlarını doldurmak ve ilçe turizmini ne pahasına olursa olsun canlandırmak değil. Elbette birincil arzularımız arasında Sakaryabaşı havuzlarını doldurmak ve ilçe turizmini canlandırmak var. Ancak bunu yapmadan önce de sorunun ana kaynağına inmek ve sorunun çözümlerini bulmak istiyoruz. Maalesef Sakaryabaşı’ndaki sorun havuzları doldurmanın çok ötesinde. Bugün kış aylarına geçmemize rağmen Sakaryabaşı’ndaki su seviyesi istediğimiz gibi değil. Bu ilçemiz için büyük endişe kaynağı. Sakaryabaşı’ndaki temel sorunlar tarımda suyun yanlış kullanımı, yaşanan iklim krizleri ve suyun yanlış yönetimi. Sakaryabaşı suyu bu nedenlerle ciddi bir manipülasyon altında. Öncelikle bu sorunun çözüme kavuşturulması için çalışmaların başlaması gerekiyor. Bu konuda sorumlu olan kurum DSİ’ye bir resmi yazı yazdık. Sorunun nasıl çözülebileceğini sorduk, ama yanıt alamadık. İlçemize Devlet Su İşleri Bölge Müdürü geldi, durumu yerinde inceledi fakat bu inceleme sonrasında da DSİ çözüme yönelik herhangi bir adım atmadı. Sakaryabaşı kaynağında suyun yönetimi DSİ’ye aittir. Çifteler Belediyesi’nin suyun yönetiminde bir yetkisi yoktur. Bu sebeple, Sakaryabaşı kurtarılacaksa öncelikle DSİ’nin olumlu bir adım atması gerekmektedir. Yine, Sakaryabaşı kaynağındaki kuraklığa çözüm arayışında bölgedeki tarım ürünü deseninin değişmesi gerekiyorsa bu alanda da sorumluluk Tarım ve Orman Bakanlığı ile DSİ’ye aittir" diye belirtti.