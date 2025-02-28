Sakarya'da Ballıkaya Barajı’nın son durumu ve yatırım planları arasında yer alan Çamdağı Barajı, DSİ yetkilileriyle masaya yatırıldı. Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, su kaynaklarına alternatif üretecek baraj projelerinin şehrin geleceği olduğunu söyledi.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdür Yardımcısı Göktuğ İlter ve DSİ yetkililerini AKOM’da konuk etti.

Yapım aşamasında sona gelinen Ballıkaya Barajı’nın durumu ve şehrin kuzey bölgesine inşa edilmesi hedeflenen Çamdağı Barajı’nın görüşüldüğü toplantıda SASKİ Genel Müdürü Yiğit Turan ile SASKİ bürokratları da yer aldı.

Mevcut kaynakları korumak için Sakarya’yı yeni kaynaklarla buluşturacaklarını vurgulayan Başkan Alemdar, “Sapanca Gölü şehrimizin en önemli içme suyu kaynağı. Göl üzerindeki su stresini en aza indirmek ve kaynaklarımızı geleceğe eksiksiz şekilde taşımak için şehrimizi yeni içme suyu kaynaklarıyla buluşturma hedefindeyiz. Bu kapsamda DSİ ile verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Hedefimiz Çamdağı Barajıprojesini hayata geçirerek şehrimizin kuzey bölgelerinin içme suyu geleceğini garanti altına almak” dedi.

SAPANCA GÖLÜ’NÜN SU STRESİ AZALACAK

Başkan Alemdar, “Dünyayı etkisi altına alan iklim krizlerini en hafif şekilde atlatmak için yeni projelerimizi hayata geçiriyoruz. Gerekli görülen noktalarda sondaj metoduyla yeraltı kaynaklarımızı kullanarak Sapanca Gölü’nün üzerindeki yükü hafifletiyoruz. Göl yapısının bozulmaması ve havzasının korunması için ise yeni kolektör hattımızda da yakın zamanda çalışmalarımızı başlatacağız. Atık suları kayıpsız bir şekilde taşıyarak Sakarya’nın hem çevresine en iyi şekilde sahip çıkıyoruz” ifadelerini kullandı.

Gövde inşasında sona gelinen Ballıkaya Barajı’yla ilgili de konuşan Başkan Alemdar, “Ballıkaya Barajı’nın son durumuyla ilgili güzel haberler aldık. Bir yanda Akçay Barajı, bir yanda Sapanca Gölü diğer tarafta ise Çamdağı ve Ballıkaya Barajı ile şehrimizi su kaynaklarıyla çevrelemiş olacağız. Şundan eminiz ki, bugün üzerinde konuştuğumuz bu eserlerin değeri her geçen gün daha çok anlaşılacak” dedi.