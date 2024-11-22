Sakarya Valiliği, meteorolojik verilere göre yarın beklenen kuvvetli sağanak yağışın, öğle saatlerinden sonra 500 metre rakım üzeri yükseklerde kar yağışı şeklinde etkili olacağı konusunda vatandaşları uyardı.

Sakarya Valiliği, meteorolojik verilere göre yarın öğle saatlerinden sonra şehir genelinde hava sıcaklıklarında ani bir düşüş olacağını duyurdu. Yarın öğle saatlerine kadar beklenen sağanak yağışın, 500 metre rakım üzeri yükseklerde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde etkili olacağını duyuran valilik, yağışların Pazar günü de etkisini devam ettireceğini bildirerek vatandaşları uyardı. Valilik tarafından yapılan paylaşımda, “Meteoroloji verilerine göre; ilimizde Cumartesi günü (23 Kasım) beklenen kuvvetli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışların, öğle saatlerinden sonra ani soğumayla birlikte 500 metre rakım üzeri yükseklerde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde etkili olacağı, yağışların Pazar günü de (24 Kasım) etkisini devam ettireceği tahmin edilmektedir. Yaşanabilecek olumsuz durumlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denildi.