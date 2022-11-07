Serdivan ilçesi Uzunköy Mahallesi’nde yapımı tamamlanan merkez, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın canlı bağlantı katılımıyla açıldı. Kurs merkezleri, anaokulu, özel eğitim uygulama merkezi gibi birçok alanı bünyesinde barındıran Köy Yaşam Merkezi, halkın hizmetine sunuldu. Kurdele kesimiyle son bulan açılışa; Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, AK Parti Sakarya milletvekilleri Ali İhsan Yavuz ile Çiğdem Erdoğan Atabek, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, davetliler ve vatandaşlar katıldı.

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