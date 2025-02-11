Sakarya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı öğretim üyeleri Prof. Dr. Sertan Demir ve Doç. Dr. Mahir Mak’ın yürütücülüğünü üstlendiği, Arş. Gör. Mehmet Der’in araştırmacı olarak katkı sağladığı "Dünü Bugünü Ada Manavları" projesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle başarıyla tamamlanma aşamasına geldi.

Sakarya Üniversitesi’nin topluma katkı hizmetleri doğrultusunda hazırlanarak, bölgedeki kültürel mirası koruma ve tanıtma amacıyla önemli bir adım atan bu proje, araştırma sürecinde gerçekleştirilen saha çalışmaları ve transkripsiyonlar sayesinde Manav kültürünün zengin müzikal mirası titizlikle belgelemiş oldu. Proje çerçevesinde Sakarya’nın Geyve, Taraklı, Pamukova, Hendek ve Kaynarca ilçelerinde yaşayan Manav topluluklarının geleneksel müzik kültürlerine dair 31 türkü, derlenip transkripsiyonları yapılıp incelenerek bölgedeki halk müziği ve geleneksel kültürün korunmasına büyük katkı sağlayacak "Dünü Bugünü Ada Manavları Müzik Kültürü Derleme, İnceleme ve Değerlendirmeler" adıyla kitaplaştırıldı. Sakarya’nın farklı etnik, dil, inanç ve kültürlerin bir arada yaşadığı özel bir alan olduğuna değinen proje yürütücüsü Prof. Dr. Sertan Demir, Sakarya’nın çok kültürlü yapısına vurgu yaparak bu çok kültürlü yapı içerisinde Manav topluluklarının bölgenin kadim bir unsuru olarak dikkat çektiğini belirtti.

Manav topluluklarının, diğer toplulukların varlığını, kendileri için bir zenginlik olarak gördüğünü ifade eden Prof. Dr. Demir, Manav topluluklarının kültürel mirasının, sadece müzikle değil, aynı zamanda giyim, yemek ve geleneksel yaşam biçimleriyle de projeye dahil edildiğini ve detaylı bir şekilde kaydedilerek, bölgenin kültürel çeşitliliğine büyük bir katkı sağlayacağını vurguladı. Projenin en önemli çıktılarından biri de Sakarya’da ilk kez gerçekleştirilecek olan "Sakarya Türküleri Konseri" olacak. 17 Şubat 2025 tarihinde saat 19.30’da Ziya Taşkent Konser Salonu’nda yapılacak olan bu özel etkinlikte mahalli sanatçılar ve TRT İstanbul Radyosu Yurttan Sesler Korosu Ses Sanatçısı Mustafa Arı da sahne alacak.