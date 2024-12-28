Söz ve Kalem Öğrenci Topluluğu tarafından organize edilen ve yaklaşık 3 hafta önce izni alınan “Doğu Türkistan” konferansı herhangi bir gerekçe sunulmadan Sakarya Üniversitesi tarafından programa dakikalar kala iptal edildi. Panelin yapılacağı salonun ışıkları kapatıldı, etkinliğe gelenler geri gönderildi. Salona giremeyen öğrenciler ve konuşmacı duruma isyan etti. Konu ile alakalı üniversiteye tepki yağıyor.

Söz ve Kalem Öğrenci Topluluğu tarafından organize edilen ve araştırmacı-yazar Abdullah Oğuz’un konuşmacı olarak katılacağı “Doğu Türkistan” konferansı 25 Aralık günü Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Turgut Özal Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecekti. 3 hafta önce izni alınan panel için kongre merkezine gelen konuşmacı ve öğrenciler programa dakikalar kala Sakarya Üniversitesi Rektörlüğü tarafından panelin iptal edildiğini öğrenince duruma isyan etti. Kongre merkezinin ışıkları kapatılarak öğrenciler geri gönderildi. Herhangi bir gerekçe gösterilmeksizin programın son anda iptal edilmesi büyük tepkiye yol açtı.

“3 hafta önce etkinliğin iznini almamıza rağmen 15 dakika öncesinden iptal ediliyor”

Herhangi bir gerekçe bildirilmeden programın iptal edildiğini belirten ve topluluk adına konuşan Furkan Altunkaynak, “Bugün Sakarya Üniversitesi’nde Doğu Türkistan konferansı yapmamızın önü kesiliyor. Bizim 3 hafta önce etkinliğin iznini almamıza rağmen 15 dakika öncesinden etkinlik izni iptal ediliyor. Neye göre, kime göre yapamadığımızı bilmiyoruz. Hocamız, şehir dışından buraya kadar gelmiş, biz 3 hafta öncesinden iznimizi almışız ama Sakarya Üniversitesi yönetimi diyor ki, ‘Bu etkinliği yapamazsınız’ Doğu Türkistan’ı bugün Türkiye’de konuşamıyoruz yeter mevsimlik milliyetçiler bunu görsün. Maalesef lafa geldiğinde ‘Filistin’i, Suriye’yi konuşuyorsunuz Doğu Türkistan’ı konuşmuyorsunuz’ diyenler Doğu Türkistan’ı konuştuğumuzda da önümüze set çekiyorlar” dedi.

“Doğu Türkistan’ı Türkiye’de konuşamayacaksak nerede konuşacağız”

Panele katılacak olan Araştırmacı-Yazar Abdullah Oğuz, “Ne yazık ki ülkesi işgal altında halkı soykırıma uğratılan, bugün Esad’ın zindanlarından daha beter zindanlarda yaşayan Doğu Türkistan halkının uğradığı eziyeti, işkenceyi bugün biz Türkiye’de anlatamadık, konuşamadık. Doğu Türkistan’ı Türkiye’de konuşamayacaksak nerede konuşacağız, kime anlatacağız derdimizi” diye konuştu.

“İptale dair hiçbir resmi evrak yoktur”

Sakarya Üniversitesi’nin panelin iptaline dair herhangi bir gerekçe belirtmeyerek keyfi davranışlarından dolayı programı iptal ettiklerini aktaran Seyid Muhammed Yusuf İptaş, “İptale dair hiçbir resmi evrak yoktur sadece keyfi söylemlerle üniversitede işi geldiğinde milliyetçilik ya da ümmetçilik adı altında edebiyat yapanlar, keyfi davranışlarından dolayı bu programı iptal ettiler” şeklinde konuştu.

Tepkilerden sonra görevden alındı

Panelin iptal edilmesinin ardından öğrencilerden ve sosyal medyadan Rektör Hamza Al ile üniversiteye tepki yağdı. Bunun ardından ise Sakarya Üniversitesi’nde Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Mesut Ramazan Ekici’nin görevden alınarak yerine Güvenlik Şube Müdürü Çetin Kıral’ın getirildiği öğrenildi.