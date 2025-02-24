Sakarya Üniversitesi öğrencileri tarafından hazırlanan "Siber Zorbalığa Karşı Gençlik İttifakı" adlı proje, Avrupa Dayanışma Programı-Dayanışma Projeleri (ESC30-SOL) çerçevesinde desteklenmeye hak kazandı.

Sakarya Üniversiteleri öğrencileri Yusuf Buğra Kılıç ve Kayra Kaan Kabakçıoğlu’nun eş koordinatörlüğünde başvurusu yapılan ve Araştırma Dekanlığı Proje Uzmanı Öğr. Gör. Sadık Demirbağ’ın koçluğunu üstlendiği "Siber Zorbalığa Karşı Gençlik İttifakı" isimli proje, 453 başvuru arasından seçilen 32 proje arasında yer alarak 9 bin 204 Avro hibe desteği kazandı. Araştırma Üniversitesi’ olma yolunda proje ekosistemine öğrencilerini de dahil eden Sakarya Üniversitesi, araştırma ve geliştirme kültürünü öğrencileri arasında yaygınlaştırarak başarılı sonuçlar almaya başladı. ‘Siber Zorbalığa Karşı Gençlik İttifakı’ isimli proje, Avrupa Dayanışma Programı - Dayanışma Projeleri (ESC30-SOL) çerçevesinde kabul edilen ilk proje oldu. 12 ay süresince devam edecek proje çerçevesinde gençlerin dijital dünyada bilinçli bireyler olarak yetişmelerini sağlamayı ve siber zorbalıkla mücadelede toplumsal farkındalığı artırmayı hedefliyor. Proje çerçevesinde, siber güvenlik ve siber zorbalık konularında kapsamlı eğitim programları gerçekleştirerek, katılımcıların dijital dünyada karşılaşabilecekleri tehditlere karşı bilinçlenmeleri sağlanacak.

Sakarya Üniversitesi, Düzce Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi, Uludağ Üniversitesi, Marmara Üniversitesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi’nde gerçekleştirilecek farkındalık çalışmaları ile geniş bir akademik topluluğa ulaşılması hedefleniyor. Ayrıca, dijital güvenlik atölyeleri, bilinçlendirme kampanyaları ve toplumsal dayanışma ağları oluşturularak bireylerin siber tehditlere karşı güçlendirilmesi amaçlanıyor. Proje çerçevesinde, özellikle kadınların siber zorbalık karşısında korunmasına yönelik özel çalışmalar da yapılacak ve bu konuda etkin çözümler geliştirilecek. Akademisyenler ve öğrencilerle iş birliği içinde siber zorbalığa karşı politika önerileri oluşturulacak ve elde edilen keşifler ve öneriler İçişleri Bakanlığı ile İletişim Başkanlığı’na sunularak, ulusal düzeyde karar alma süreçlerine katkı sağlanacak. Proje, siber güvenlik farkındalığını artırmayı, gençlerin dijital dünyada bilinçli bireyler olarak yetişmelerini sağlamayı, siber zorbalık mağdurlarına yönelik destek mekanizmaları oluşturmayı ve toplumsal dayanışmayı güçlendirerek dijital güvenliği yaygınlaştırmayı hedefliyor. Araştırma Dekanlığı Proje Uzmanı Öğr. Gör. Sadık Demirbağ’ın koçluğunu üstlendiği projenin ekibinde Yazılım Mühendisliği Öğrencileri, Yusuf Buğra Kılıç ve Kayra Kaan Kabakçıoğlu, Bilgisayar Mühendisliği Öğrencisi Samet Ayan, Sosyoloji Mezun Öğrencisi Yaren Şükre, Coğrafya Yüksek Lisans Öğrencisi Gülbin Abatay ve İktisat Bölümü Öğrencisi Ömer Faruk Acar yer alıyor.