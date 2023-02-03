Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamza Al ile Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Emrah Doğan, Genel Sekreter Dr. Öğr. Üyesi Abdulkadir Altınsoy, Uluslararası İlişkiler Koordinatörü Öğr. Gör. Dr. Tuba Tatar ve Teknokent Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Yakup Köseoğlu Atatürk Üniversitesini ziyaret etti.

Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamza Al ile Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Emrah Doğan, Genel Sekreter Dr. Öğr. Üyesi Abdulkadir Altınsoy, Uluslararası İlişkiler Koordinatörü Öğr. Gör. Dr. Tuba Tatar ve Teknokent Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Yakup Köseoğlu Atatürk Üniversitesini ziyaret etti.

Ülke yükseköğretimine önemli katkılar sunan Sakarya Üniversitesinin yönetimini Atatürk Üniversitesinde ağırlamaktan dolayı mutlu olduklarını ifade eden Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı, iki üniversitenin ilişkilerini geliştirecek ve güçlendirecek bu ve benzeri ziyaretleri oldukça önemsediklerini ifade etti.

Atatürk Üniversitesinin yol haritasını şekillendiren Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesinin çıktılarını paylaşmak, yapılan ve yapılması planlanan çalışmalar hakkında bilgi paylaşımında bulunmak üzere Erzurumlu olan Prof. Dr. Al’ı memleketinde misafir ettiklerini aktaran Rektör Çomaklı, üniversiteye önemli bir ivme kazandıran bu sürecin detaylarını aktardı.

Uzun Yıllar Hizmet Verecek Bir Sistemin Temelleri Atıldı

Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Koordinasyon Biriminde misafirleri ile bir araya gelen Rektör Çomaklı, Atatürk Üniversitesinin vizyon projesi olan Yeni Nesil Üniversite Projesinin ufuk açarak kendilerine yol gösterdiğini belirtti. Üniversitelerin hayat boyu eğitim anlayışıyla hizmet etmeleri gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Çomaklı: “Üniversiteler halkına kapılarını açar ve eğitim merkezleriyle halkı eğitime davet eder. Bizde üniversitemizin herkese fayda sağlamasını hedefleyerek bu yolculuğa çıktık. Toplumun üniversiteden beklentilerinin değişmesi nedeniyle üniversitelerin bu ihtiyaçları karşılayacak bir yapıya doğru evrilmesi gerekiyordu. Atatürk Üniversitesi olarak başlatmış olduğumuz değişimi başarılı bir şekilde tamamladık ve uzun yıllar sorunsuz şekilde hizmet verecek bir sistemin temellerini atmış olduk” dedi.

Kısa, Orta ve Uzun Dönemin Planlamaları Yapıldı

Kökleri 1930’lu yıllara dayanan, resmi kuruluşu ise 1957 yılında gerçekleşen Atatürk Üniversitesinin önemli bir akademik birikime sahip olduğunu aktaran Rektör Çomaklı göreve geldikleri günden itibaren lokomotif görevi gören, üniversite kuran üniversite unvanına sahip olan ve mezunları ile ülkesine hizmet etmeyi kendisine görev edinen bu büyük bilim yuvasında çağın gerekliliğini yerine getirecek bir dönüşümün kaçınılmaz olduğunu gördüklerini dile getirdi.

Gerekli planlamaları yaptıktan hemen sonra harekete geçtiklerini belirten Rektör Çomaklı: “Eğitim, araştırma ve toplumsal etki sistem tasarımı uygulama adımlarının üniversitenin tüm birimlerinde uygulanabilmesi amacıyla kısa, orta ve uzun dönem planlarını yaparak iş paketleri oluşturduk. Sahip olduğumuz bu üç misyon alanında çarpan etkisi oluşturmayı ve üniversitenin etkisini böylece genişletmeyi hedefledik. Bahsedilen bütünleşmeyi gerçekleştirmek için 7 katmanlı bir yönetsel model ile çok boyutlu bir proje yaklaşımını geliştirdik. Vermiş olduğumuz eğitimin Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından akredite edilmesi, sonrasında ise üniversitemizi büyükler ligine çıkaran Araştırma Üniversitesi unvanını almak, Yeni Nesil Tasarım ve Dönüşüm Projemizin doğru bir şekilde tasarlandığı ve uygulamaya koyulduğunun en önemli göstergesidir” diye konuştu.

Bu süreç boyunca edinilen tüm tecrübeleri paylaşmaktan mutluluk duyacaklarını belirten Rektör Çomaklı, Sakarya Üniversitesi ile de koordineli bir şekilde çalışmaktan ve elde edilen kazanımları tüm detayları ile aktarmaktan memnuniyet duyacaklarını sözlerine ekledi.

“Atatürk Üniversitesi Birçok Konuda Öncü Konumda”

Atatürk Üniversitesinde yaşanan değişim ve dönüşümün ilham verici olduğunu aktaran Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamza Al ise Erzurumlu olması hasebiyle bu toprakların ne kadar önemli olduğunu iyi bildiğini, Atatürk Üniversitesinin de bu şehir için vazgeçilmez bir öneme sahip olduğunu dile getirerek: “Birçok konuda öncü olan Atatürk Üniversitesinin Yeni Nesil Üniversite projesini yakından gözlemlemek ve yapılan çalışmaları yerinde görmek amacıyla Erzurum’a bir gezi düzenledik. Burada edindiğimiz bilgiler bizler için yol gösterici olacak. Sadece bilgi edinmek için değil aynı zamanda ikili iş birliklerini güçlendirmek için de ziyaret ettiğimiz Atatürk Üniversitesinde bizleri misafir eden Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı’ya teşekkür ediyor, çalışmalarında kolaylıklar diliyorum” şeklinde konuştu.

BAP’ta gerçekleşen toplantının ardından konuklarına Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesiyle birlikte kurulan birimleri gezdiren Rektör Çomaklı, burada yapılan çalışmaları mevkidaşı ile paylaştı.

Birim ziyaretlerini ardından taraflar, üniversitelerin eğitim ve araştırma alanında yapacakları her türlü faaliyette ihtiyaç duymaları durumunda eğitim ve araştırma alt yapısından karşılıklı faydalanmalarını içeren iş birliği protokolünü imzaladılar.