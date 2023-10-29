Cumhuriyet’in 100. yılı dolayısıyla Sakarya’da düzenlenen fener alayında vatandaşlar, 100 metrelik Türk bayrağıyla yürüyerek cumhuriyet coşkusunu yaşadı.

Cumhuriyet’in 100. yılında valilik tarafından düzenlenen fener alayına yüzlerce vatandaş katıldı. Bando takımı, eşliğinde açılan Atatürk ve 100 metre uzunluğundaki Türk bayrağını tutan vatandaş, Çark Caddesi’nden ‘Mustafa Kemal’in Askerleriyiz’, ‘Ne Mutlu Türküm Diyene’ sloganları atıp yürümeye başladı. Demokrasi Meydanı’nda son bulan kutlamalarda kartpostallık görüntüler oluştu. Cumhuriyet coşkusunu yaşayan vatandaşlar gösteriyi izlerken, bir yandan da cep telefonları ile fotoğraf ve video çekti.