Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Söğütlü Belediyesi iş birliğiyle ilçede asfalt çalışmalarını sürdürüyor.Hasanfakı ve Yeniköy mahallelerindeki yollar, modern ve konforlu bir yapıya kavuşuyor.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Söğütlü Belediyesi iş birliğiyle ilçede asfalt çalışmalarını sürdürüyor.

Ulaşıma modern çözümler

Bu kapsamda Hasanfakı ve Yeniköy mahallelerinde sıcak asfalt serim işlemleri gerçekleştiriliyor. Protokol kapsamında gerçekleştirilen çalışmalarda, bölge sakinlerinin ulaşım ihtiyaçlarına modern ve konforlu çözümler sunuluyor.

Sağlam altyapı

Sıcak asfalt öncesi kazı, dolgu ve mekanik malzeme serimi ile uzun yıllar sorunsuz ve konforlu ulaşım için öncelikle sağlam altyapı inşa edildi.

Başkan Yusuf Alemdar’a teşekkür

Söğütlü Belediye Başkanı Selçuk Kurt, çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Hasanfakı ve Yeniköy mahallelerimizde yıllardır beklenen yol sorununa Büyükşehir Belediyemizle birlikte çözüm üretiyoruz. Kırsal mahallelerimizin altyapısını iyileştirmek ve yollarını modernize etmek bizim için büyük bir öncelik. Bu projeye katkılarından dolayı Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Yusuf Alemdar’a ve emeği geçen tüm çalışanlara teşekkür ediyorum” dedi.

Hızla devam

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kırsal mahallelerdeki asfalt serim çalışmalarını hız kesmedensürdürürken, vatandaşların takdirini toplamaya devam ediyor. Çalışmaların tamamlanmasıyla mahalle yolları daha güvenli ve konforlu hale gelecek.