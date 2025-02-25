Sakarya Büyükşehir Belediyesi özel gereksinimli bireylerin yaşam kalitesini artırmak ve aileleri bilinçlendirmek amacıyla her ay düzenlediği “Engelsiz Hayat Atölyesi” kapsamında SGM’de yapılan “Özel Gereksinimli Bireylerde Ergenlik” konulu seminerde ailelere ergenlik süreciyle ilgili önemli bilgiler aktardı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, özel gereksinimli bireylerin yaşam kalitesini artırmak ve aileleri bilinçlendirmek amacıyla etkinliklerini hızla sürdürüyor.

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından Engelsiz Hayat Atölyesi kapsamında her ay düzenlenen seminerlerin bu ay işlenen konusu ise “Özel Gereksinimli Bireylerde Ergenlik Dönemi” oldu.

Adapazarı Sosyal Gelişim Merkezi’nde (SGM) gerçekleştirilen seminerde, özel gereksinimli bireylerin ergenlik sürecinde yaşadığı psikolojik, sosyal, duygusal ve dürtüsel sorunlar ele alındı.

Erenler RAM Özel Eğitim Bölüm Başkanı Dr. Özlem Toprak’ın konuşmacı olarak katıldığı etkinlikte, ergenlik döneminde yaşanan değişimlerin özel gereksinimli bireyler üzerindeki etkileri tartışıldı ve bu sürecin sağlıklı bir şekilde yönetilmesine yönelik öneriler sunuldu.

Katılımcıların yoğun ilgi gösterdiği seminerler her ay düzenli olarak devam edecek.