SASKİ çalışanları, Kızılay’ın SASKİ Teknik Birimlerinde konuşlandırdığı mobil kan bağış aracında kan ve kök hücre bağışında bulundu. Düzenlenen bu anlamlı bağış etkinliğine çalışanların ilgisi yoğun oldu.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), Kızılay işbirliğiyle düzenlenen kan ve kök hücre bağışı kampanyasına çalışanlar yoğun ilgi gösterdi.

Teknik birimler sahasına getirilen mobil kan bağış aracında gerçekleştirilen kampanya ile çalışanlar, topluma olan duyarlılıklarını bir kez daha kanıtladı.

Kan bağışı kampanyasına katılan SASKİ ekibi, kan ve kök hücre bağışının bir insanın hayatını kurtarma noktasındaki hayati önemini bildiklerini ve düzenli olarak kan bağışı yaptıklarını ifade ettiler.

Kızılay yetkilileri, bağışların acil kan ihtiyacının karşılanmasında önemli bir rol oynadığını ve kök hücre bağışının ise kanser gibi ciddi hastalıklarla mücadelede umut ışığı olduğunu hatırlattı.

Kurum tarafından yapılan açıklamada,gönüllü katılım sağlayan çalışanların ilgisinin yoğun olduğu belirtilerek “Kan ve kök hücre bağışının yaygınlaşması için çalışma arkadaşlarımızla birlikte gönüllülük esasına dayalı olarak bir bağış etkinliği düzenledik.Kan vermek birçok hayata umut olduğu gibi kan bağışında bulunan kişiler için de faydalıdır.Bu anlamlı etkinlikle kan bağışının düzenli hale gelmesi ve daha fazla insanın bu önemli adımı atması için bir farkındalık oluşturmayı amaçladık. Bu tür sosyal sorumluluk projelerine destek vermeye devam edeceğiz” ifadeleri kullanıldı.