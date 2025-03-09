Erkekler Basketbol 2. Ligi Play-Off elemelerinin ilk mücadelesinde Akhisar’a konuk olan Sakarya Büyükşehir Basketbol takımı, uzatmalara giden mücadeleyi 87-97’lik skorla kazanarak rövanş öncesi avantajı eline aldı. Rövanş 11 Mart'ta Sakarya'da.SAKARYA (İGFA) - Türkiye Erkekler Basketbol 2.Ligi Play-Off elemleri mücadelesinde deplasmanda Akhisar Belediyesi ile karşılaşan Sakarya Büyükşehir Basketbol takımı parkeden 87-97’lik skorla galip ayrılarak rövanş öncesi avantajı kaptı.

Tarık Almış Spor Salonu’nda oynanan kritik mücadeleye Büyükşehir Basketbol takımı, Çağatay Çevik, Serhad Çorumlular, Can Koç, Emir Apak ve Doğancan Tokmaklılar ilk 5’i ile başladı. İlk çeyreğe hızlı başlayan dev adamlar üst üste bulduğu sayılarla rakibi karşısında üstünlüğü ele geçirdi. İkinci çeyrek ise karşılıklı basketlerle geçilirken devreye Büyükşehir Basketbol takımı 37-40’lık skorla önde gitti.

İkinci yarıda ise maçta aksiyonlar hiç durmadı. Son çeyreğe 8 sayı önde giren Büyükşehir basketbol takımı, maçın son saniyelerine kadar skor üstünlüğünü elinde tutsa da son 4 saniye kala gelen basketler sonrası skor 85-85’e gelince maç uzatmalara gitti. Uzatmalarda ise tam bir takım görüntüsü çizen Büyükşehir, rakibine sadece iki sayı atmasına izin vererek parkeden 87-97’lik skorla galip ayrıldı.

Bu skorla Play-Off elemelerine galibiyetle başlayan dev adamlar, 11 Mart Salı günü Sakarya’da oynanacak rövanş öncesi avantajı eline aldı. Karşılaşmada 27 sayı atan Emir Apak, maçın yıldızı olurken Büyükşehir adına Serhad Çorumlular 17, Çağatay Çevik ve Can Koç 16’şar sayı üreterek galibiyetin mimarları oldular. Maç sonunda ise tüm takım ve teknik heyet büyük bir galibiyet sevinci yaşadı.