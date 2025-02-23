Türkiye Erkekler Basketbol 2. Ligi’nin 15. Haftasında evinde Bornova Belediyesi’ni konuk eden Büyükşehir Basketbol takımı parkeden 90-85 galip ayrıldı. Bu sonuçla dev adamlar normal sezonun bitimine bir hafta kala Play-Off biletini kapmış oldu.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Basketbol takımı, Türkiye Erkekler Basketbol 2. Ligi’nin 15. Haftasında konuk ettiği Bornova Belediyesi’ni 90-85’lik skorla mağlup etti.

Atatürk Kapalı Spor Salonu’nda oynanan mücadeleye Büyükşehir Basketbol, Çağatay Çevik, Serhad Çorumlular, Can Koç, Emir Apak ve Doğancan Tokmaklılar ilk 5’i ile başladı. Başa baş mücadeleye sahne olan maçın ilk yarısında Büyükşehir, rakibi karşısında bulduğu fırsatları iyi değerlendiremeyince devre arasına 40-45 geride girdi.

İkinci yarı ise bambaşka bir Büyükşehir Basketbol takımı vardı. Üçüncü çeyrekte rakibi karşısında büyük üstünlük kuran dev adamlar son çeyreğe 10 sayı önde girdi. Son çeyrek ise büyük heyecana sahne oldu. Maçın son saniyelerine kadar üstünlüğü elden bırakmayan Büyükşehir, parkeden 90-85 galip ayrılarak büyük bir sevinç yaşadı. Tüm takım ve taraftar galibiyeti kutladı. Büyükşehir adına Emir Apak attığı 32 sayıyla galibiyetin mimarı oldu.