Sakarya’da polis ekiplerince iki ilde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda çok sayıda uyuşturucu madde yakalanırken 22 şüpheli gözaltına alındı. Konuya ilişkin olarak adliyeye sevk edilen şüphelilerden 20’si tutuklandı.

Sakarya’da polis ekiplerince iki ilde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda çok sayıda uyuşturucu madde yakalanırken 22 şüpheli gözaltına alındı. Konuya ilişkin olarak adliyeye sevk edilen şüphelilerden 20’si tutuklandı.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının engellenmesine yönelik çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede polis ekipleri, Adapazarı, Serdivan, Akyazı ve Karasu ilçeleri ile İstanbul’da 5 ayrı uyuşturucu operasyonu düzenledi. Düzenlenen operasyonda, 9 kilogram sentetik uyuşturucu, 200 gram metamfetamin, 27 gram esrar, 10 extacy hap, 3 gram kokain, 2 hassas terazi, 3 ruhsatsız tabanca ve 30 mermi ele geçirildi. Konuya ilişkin olarak 22 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen şüphelilerden 20’si tutuklanarak cezaevine gönderildi.