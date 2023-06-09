Sakarya Orman Bölge Müdürü Önder Terzi, kurum içi ve sosyal faaliyetleri ile bölgenin önemi hakkında bilgiler verdi.

Çanakkale Orman Bölge Müdür Yardımcılığından Sakarya Orman Bölge Müdürlüğü’ne atanarak yaklaşık 2 ay önce görevine başlayan Önder Terzi, basın mensuplarıyla bir araya gelerek kurum içi ve sosyal faaliyetleri ile bölgenin önemi hakkında bilgiler verdi. Terzi, Sakarya ve Kocaeli’ni bünyesine alan bölgenin zengin yapısından söz ederek üretimin yoğun olduğunu ifade etti. Terzi, üretim faaliyetlerine öncelik verdiklerini aktararak Sakarya’daki orman yapısının yüzde 67’sinin kabuklu orman diğer kısımlarının da kızılcam ve karaçam ağaçlarından oluştuğunu söyledi.

“Ülke ekonomisine katkı sağlayacak çalışmalar yapıyoruz”

Sosyal faaliyetlerle birlikte katkı sağladıklarını belirten Terzi, "Biz orman bakımını yapıyoruz. Hasta, yaşlı, diğer ağaçlara zarar verecek türleri çıkararak. Dayanıklı, ülke ekonomisine katkı sağlayacak çalışmalar yapıyoruz. Daha güçlü ormanlar yapmaya çalışıyoruz. Sosyal faaliyetlerimiz de oluyor. Sosyal faaliyetler olarak köylümüze iş verip onlarında kazanmasını sağlıyoruz. Bu bölgede ormanlık alanlarımız, orman yangınlarına müsait bir bölge değil ama bazı bölgelerimizde çok rağbet gören ve kızılçam olan bölgelerimiz var. Bu ağaçlar çok çabuk yanabilen ağaçlar biz yangınlar hususunda 24 saat nöbetteyiz. Orman yangınları hususunda da devletten çok fazla ödenek ve destek alıyoruz. Ormanlarımızda yangın ve kaçakçılığı önlemek açısından çok çalışıyoruz" dedi.

“128 tane fotokapanımız ve dronlar ile birlikte kaçakçılıkla mücadele ediyoruz”

Ormanlarda tomruk kaçakçılığı ve yangın hususlarında hızlı reaksiyon gösterdiklerini aktaran Terzi, "Ormanlarımızda 128 tane fotokapanımız ve dronlar ile birlikte kaçakçılıkla mücadele ediyoruz. 14 tane gözetleme kulemiz, 17 tane sürekli gözetleme yapan sistem var. Bu sistemden alınan veriler direk olarak jandarma ve emniyete düşüyor” diye konuştu.