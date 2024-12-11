Sakarya Büyükşehir Belediyesi Aralık Kültür Etkinlikleri kapsamında 12 Aralık Perşembe günü Orhangazi Kültür Merkezi’nde Sakaryalılarla buluşacak olan Prof. Dr. Mustafa Kara, Mevlana’yı anlatacak.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Aralık kültür etkinlikleri kapsamında sanat ve edebiyat dünyasının önemli isimlerini ağırlamaya devam ediyor.

Hz. Mevlana’yı konuşacaklar

Yayınlanan son etkinlik takviminde ise ünlü yazar Prof. Dr. Mustafa Kara’nın Sakaryalılarla buluşacağı program yayınlandı.

Orhangazi Kültür Merkezi’nde saat 18.30’da başlayacak programda Hz. Mevlana’nın insanlığa ışık tutan mesajları ve tasavvuf anlayışı ele alınacak.

Tasavvufun derinliklerine yolculuk

Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “Hz. Mevlana’nın düşüncelerini anlamak ve tasavvufun derinliklerine yolculuk yapmak isteyen tüm hemşerilerimizi 12 Aralık Perşembe günü saat 18.30’da Orhangazi Kültür Merkezi’ne bekliyoruz” denildi.

