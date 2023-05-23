Yoğun yağışlar nedeniyle Türkiye’nin üçüncü en uzun nehri olan Sakarya’nın suyunun debisi artarken rengi ise adeta kahverengiye boyandı. Bu durum Bilecik’in Söğüt ilçesine bağlı köylerin oluşturduğu Orta Sakarya Vadisi vatandaşların ilgisini çekti.

Ülke genelinde özellikle son zamanlarda yağan yoğun yağışlar akarsulardaki su debisini arttırırken, göl ve barajların su seviyesinde de yükselmeler neden oldu. Bilecik’ten de geçen Kızılırmak ve Fırat nehirlerinden sonra toplam 824 kilometrelik uzunluğuyla Türkiye’nin üçüncü en uzun nehri olan Sakarya Nehri’nde yaşanan su artışının yanı sıra suyun renginde de yaşanan değişiklik dikkat çekti. Yağışların ardından su debisindeki yaşanan artış toprak aşınmasına neden oldu. Aşınan toprağın nehir suyuna karışması ile birlikte nehir yoğun bir kahverengi olarak akmaya başladı. Eskişehir’in Çifteler ilçesi yakınlarında doğan, Sakarya, Bolu, Ankara, Eskişehir, Bilecik, Bursa, Kütahya, Konya ve Afyon gibi şehirlerin il sınırlarından geçerek Karadeniz’e dökülen nehrin rengi Bilecik’te vatandaşların ilgisini çekti.