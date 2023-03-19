Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Sakarya Nehri üzerinden geçecek olan Zipline Projesi’nde kulelerin montajına hattı taşıyacak telleri yerleştirerek, açılış için geri sayıma başladı.

Sakarya Park’a kazandırılacak olan Zipline Projesi’nde Sakarya Nehri’nin iki kıyısına hatların taşıyıcısı olacak 16 metre yüksekliğindeki kulelerin montajına başlandı. Kulelerin bir tanesi büyük ölçüde tamamlanırken, diğer cephedeki işlemler ise hızlandı. Bunun yanı sıra gidiş geliş olmak üzere tek hat üzerinde çalışacak olan zipline için taşıyıcı teller de kulelere yerleştirildi. Güvenlik önlemlerinin üst düzey olacağı taşıyıcı teçhizat, tel üzerinde kayarak 305 metre mesafe kat edecek. Ayrıca şuanda bitiş platformlarında sağlıklı olması için zipstop sistemi aktif edilecek.