Osmaneli’nde tren köprüsünde sona eren Sakarya Nehri yürüyüş yolunun Gölpark’a kadar uzatılması için çalışmalara başlandı.

Osmaneli Belediye Başkanı Bekir Torun, belediye olarak halkın taleplerini dinlemeye ve ilçelerini daha yaşanabilir hale getirmek için çalışmaya devam ettiklerini söyledi. Torun, "Sakarya Nehri yürüyüş yolu, yıllardır tren köprüsünde sona eriyor ve Gölpark’a kadar olan 1,5 kilometre alan aydınlatmasız, yolsuz ve atıl durumda bulunuyordu. Bu bölgeyi daha hareketli hale getirmek için Avcılar Kulübü binasını tamamlarken bir yandan da yürüyüş yolu çalışmalarına başladık. Aydınlatması tamamlanmış, doğayla iç içe yeni 5 kilometrelik bir yürüyüş yolu çok yakında Osmaneli halkının hizmetinde olacak. Şimdiden hayırlı olsun" ifadelerine yer verdi.