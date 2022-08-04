Sakarya Büyükşehir Belediyesi açık hava etkinliklerine start veriyor. Sinema, konser, tiyatro, çocuk etkinlikleri ve gösterilerle vatandaşlara kapılarını açacak olan Millet Bahçesi’nde eski ‘açık tribün’ yeşil-siyaha boyandı, sahne ve ışıklar kuruldu.SAKARYA (İGFA) - Sakarya’nın yaz akşamlarına ayrı bir hava katan Büyükşehir Açık Hava Etkinlikleri başlıyor.

Ünlü sanatçıların, film gösterimlerinin, birbirinden kıymetli tiyatro oyunları ve gösterilerin sahne alacağı platformun montajı tamamlandı. Vatandaşların etkinlikleri takip edeceği kısım olan eski açık tribün yeşil siyah renklerine boyandı.

Hazırlıkların tamamlandığı alan, kültür sanat dostlarını beklemeye başladı. Etkinlikler 5 Ağustos Cuma günü saat 21.00’da film gösterimiyle başlayacak. Sanatseverler, gençler ve aileler kurulan alanda “Elli Kelimelik Mektuplar’ filmini izleyecek. Program 6 Ağustos Cumartesi günü ise ünlü Karadeniz grubu Koliva’nın konseriyle devam edecek.

Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı’nca yapılan açıklamada, “Yediden yetmişe birçok vatandaşın sosyal aktivite alanı olan Millet Bahçesi Ağustos ayında birçok etkinliğe ev sahipliği yapacak. İyi ki Varsın Eren, Elli Kelimelik Mektuplar isimli dram filmlerinin gösterileceği, Koliva, Kolpa, Doğukan Manço ve Burak Kut gibi birçok ünlü ismin sahne alacağı etkinliklerimizde ayrıca çocuklar içinde birbirinden güzel programlar olacak. Hazırlıkların tamamlandığı Millet Bahçesi’nde Ağustos ayı boyunca devam edecek olan Açık Hava Etkinliklerimize tüm vatandaşlar davetlidir” denildi.