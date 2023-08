Melikgazi Belediyesi yol yapım ve yenileme çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Bu çerçevede asfalt çalışması yapan Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü, Sakarya Mahallesi’nde 5 sokakta yol yenileme çalışmaları yapıyor.

Melikgazi’yi geliştirmek, güzelleştirmek, yaşanabilir bir ilçe kimliğine büründürmek için çalışmalara ara vermeden devam ettiklerini söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Planlanan program dâhilinde yol çalışmalarını sürdürüyoruz. Melikgazi ilçemiz her geçen gün daha da güzelleşiyor ve konforlu cadde ve sokaklara sahip oluyor. Elimizden geldiğince bozuk yol bırakmıyor yeni yollarımızı halkımızın hizmetine sunuyoruz. İlçedeki birçok noktada devam eden sıcak asfalt çalışmalarına bir yenisini daha ekleyen ekipler, vatandaşlara sağlıklı, konforlu ve kaliteli ulaşımın sağlanması amacıyla Yeşildere, Güleç Sokak, Kiraz Sokak, Divan Sokak, Saz Yolu geçidi olmak üzere 5 ayrı sokakta asfalt yenileme çalışmalarının startını verdi. 1 kilometre uzunluğunda yolumuza 1500 ton asfalt sereceğiz. İlçenin dört bir yanında alt yapı ve üst yapı çalışmalarını yürütüyoruz. Bu bölgede başlatılacak yenilenen sıcak asfalt yol yapımı ile vatandaşlarımızın konforu artacak. Tamamlanan çalışmalarımız mahalle sakinlerimize ve ilçemize hayırlı olsun. Hizmet seferberliğimiz ilçemizin her mahallesinde, her sokağında, caddesinde ve her köşesinde devam edecek” dedi.