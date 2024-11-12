SASKİ,Karacasu Caddesi’nde başlattığı kapsamlı altyapı yenileme çalışmalarında hem içme suyu hem de yağmur suyu hatlarını güçlendiriyor. Toplamda 2 bin metre uzunluğunda yeni hattın inşa edileceği projede kanalizasyon hattı da deplase edilecek. Altyapı çalışmaları ile birlikte bölgede üstyapı çalışmaları da devam ediyor.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ),Akyazı’nın muhtelif noktalarında devam eden altyapı çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. 2 bin metre uzunluğundaki projede bin 800 metrelik yeni içme suyu ve 200 metre uzunluğunda yağmursuyu hattı inşa edilecek.

TOPLAM 2 BİN METRELİK YENİ HAT

Karacasu Caddesi boyunca toplam bin 200 metre uzunluğunda yeni bir içme suyu hat imalatı yapılırken, ara sokaklarda ise 600 metrelik hat ile abone bağlantıları sağlanacak. Aynı zamanda yoğun yağışlarda herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için mevcut yağmur suyu hattına 200 metrelik bağlantı yapılıyor.

DEPLASE ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Mevcutta bulunanbin 200 metrelik kanalizasyon hattındayapılan deplaseve düzenlemelerle daha verimli ve sağlıklı bir altyapı inşa edilmiş olacak. Projenin tamamlanmasıyla birlikte Karacasu Caddesi’ndeki güçlü altyapı tüm kollarıyla uzun vadede sorunsuz hizmet verecek.

KARACASU CADDESİ ALT VE ÜSTYAPISI İLE ÖRNEK HALE GELECEK

Kurum tarafından yapılan açıklamada çalışmaların kısa sürede tamamlanacağı belirtilerek, “Karacasu Caddesi’nde yürüttüğümüz çalışmalar neticesinde caddeye 2 bin metrelik yeni bir hat kazandırmış olacağız. Cadde üzerindeki sokaklarda abonelerimiz için yeni bağlantı noktaları inşa ederek kesintisiz hizmet sağlayacağız. Altyapı çalışmalarımızın tamamlanmasının ardından Büyükşehir Belediyesi bölgeyi asfalt ile buluşturacak. Böylelikle hem alt hem üst yapısıyla Karacasu Caddesi örnek hale gelecek” ifadelerine yer verildi.

