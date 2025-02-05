Sakarya Büyükşehir Belediyesi, yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışının olumsuz etkilerini önlemek 40 araç ve 80 kişilik ekip ile 7/24 göreve hazır olarak teyakkuz haline geçti. Ekipler kar yağışının etkili olduğu yerlere anında intikal ederek karla mücadeleye başlayacak.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, şehrin yüksek kesimlerinde başlayan kar yağışına karşı hazırlıklarını tamamladı. Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı (YOL-BAK) ekipleri karla mücadele için harekât merkezinde araçlarını hazırladı.

Kar küreme araçları ve tuzlama kamyonları ise şehrin tüm bölgelerine gönderildi.

40 ARAÇ VE TAM TEŞEKKÜLLÜ 80 KİŞİLİK EKİP

Gece saatlerinden itibaren yüksek bölgelerdeetkili olmaya başlayan kar yağışının günlük hayata olumsuz etkilemesini önlemek için 40 araç ve tam teşekküllü 80 kişilik ekiple teyakkuza geçen YOL-BAK, yüksek bölgelerdeki mahallelerden gelecek ihbarlar için hazır bekliyor.

Bu süreçte her türlü ihbarın Büyükşehir’in ALO 153 Haber Merkezi’ne ulaştırabileceği belirtildi.

“VATANDAŞIN GÜVENLİĞİ İÇİN TEYAKKUZDALAR”

Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “Sakarya’mızın her noktasında, tüm bölgelerinde karla mücadele için hazırlığımızı yaptık. Kar küreme ve tuzlama araçlarımız için gerekli işlemleri tamamlayarak teyakkuz haline geçtik. Yüksek kesimlerde bulunan mahallelerimizde oluşacak her türlü olumsuzluğa karşı nöbetimiz başladı. Günlük hayatın aksaklığa uğramaması ve vatandaşımızın güvenliği için 7/24 görevdeyiz” denildi.