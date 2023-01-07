Belarus Ankara Büyükelçisi Victor Rybak’ı ziyaret eden Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, “Şehirlerimiz arasında iş birliklerini geliştirmek ve projeler gerçekleştirmek için istişarelerde bulunduk. Ocak meclis toplantımızda da ilk adımımızı atıyoruz. İnşallah meclis üyelerimizin onayıyla Belarus’un Vitebsk şehri ile kardeş şehir ilişkileri kuracağız. Hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Belarus Ankara Büyükelçisi Victor Rybak’ı ziyaret eden Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, “Şehirlerimiz arasında iş birliklerini geliştirmek ve projeler gerçekleştirmek için istişarelerde bulunduk. Ocak meclis toplantımızda da ilk adımımızı atıyoruz. İnşallah meclis üyelerimizin onayıyla Belarus’un Vitebsk şehri ile kardeş şehir ilişkileri kuracağız. Hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, bir dizi programlara katılmak üzere bulunduğu Ankara’da Belarus Ankara Büyükelçisi Victor Rybak’ı ziyaret etti. Türkiye ile Belarus arasındaki iş birliklerine şehirler düzeyinde de katkı sunacak olmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Başkan Yüce, Büyükşehir’in Ocak ayı meclis toplantısında ilk adımı atacaklarını ve Belarus’un Vitebsk şehri ile kardeş şehir ilişkilerinin kurulması için meclis üyelerinden onay alacaklarını ifade etti.

Yüce, Büyükelçi Rybak’a nazik ev sahipliği dolayısıyla teşekkür ederek, “Belarus Ankara Büyükelçisi Victor Rybak’ı kısa süre önce şehrimizde ağırlamış, iki ülke arasında var olan iş birliğinin şehirler düzeyinde de kurulması için mutabık kalmıştık. Ankara’da da Büyükelçi Rybak’a iade-i ziyarette bulunduk. Şehirlerimiz arasında iş birliklerini geliştirmek ve projeler gerçekleştirmek için istişarelerde bulunduk. Ocak meclis toplantımızda da ilk adımımızı atıyoruz. İnşallah meclis üyelerimizin onayıyla Belarus’un Vitebsk şehri ile kardeş şehir ilişkileri kuracağız. Hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

Başkan Ekrem Yüce, “Sakarya, coğrafi konumu, mevsim şartları, mümbit toprakları, turizm potansiyeli, çevreci sanayisi ile pek çok avantajın bir arada buluştuğu bir şehir. 1 milyonu aşan nüfusu, kültürel zenginliği, büyük şehirlere olan yakınlığı, ekonomik verileri ve ihracatı ile ülkemizin önemli şehirleri arasında yer alıyor. Biz de Büyükşehir Belediyesi olarak şehrimizin üretim kültürünü geliştirmek, değişim ve dönüşümü hızlandırmak adına projeler geliştiriyor, iş birliği fırsatları oluşturuyoruz. İnşallah Belarus’un Vitebsk şehri ile kuracağımız ilişkiler güzel neticeler ortaya çıkaracaktır” şeklinde konuştu.