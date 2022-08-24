Sakarya’da Elektrik ve Elektronik Mühendisliği’nden mezun olduktan sonra Türk Telekom’da 14 yıl boyunca kurumun erişim ekip liderliği, operasyon yöneticiliği gibi görevlerde hizmet veren, evli ve 3 çocuk babası Samet Türk, Bekir Laik’ten bayrağı devralarak il müdürlüğüne getirildi.

Sakarya İl Telekom Müdürlüğü’ne kurumun çeşitli yerlerinde yönetici olarak çalışan ve 14 yıllık deneyimi bulunan Samet Türk getirildi.

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